Prix de CBDC (CBDC)
--
+0.23%
+26.90%
+26.90%
Le prix en temps réel de CBDC (CBDC) est de $0.00003071. Au cours des dernières 24 heures, CBDC a évolué entre un minimum de $ 0.00003047 et un maximum de $ 0.0000308, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CBDC est $ 0.00140409, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000608.
En termes de performance à court terme, CBDC a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.23% sur 24 heures et de +26.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de CBDC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CBDC est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.71K.
Aujourd'hui, la variation du prix de CBDC en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CBDC en USD était de $ +0.0000138590.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CBDC en USD était de $ +0.0000154715.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CBDC en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.23%
|30 jours
|$ +0.0000138590
|+45.13%
|60 jours
|$ +0.0000154715
|+50.38%
|90 jours
|$ 0
|--
CBDC: FLIPPING CENTRALIZATION ON ITS HEAD. A digital asset poised to challenge forthcoming Central Bank Digital Initiatives.Get ready to dive headfirst into the wacky world of CBDC Token – the digital disruptor taking on those sneaky Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Let's get started and see how CBDC Token is changing the game, one "D'oh!" at a time! CBDC Token is here to chow down on those boring CBDCs! Just like I scarf down donuts, CBDC Token is gobbling up central bank control. No more snooze-inducing systems – CBDC Token is speedy, efficient, and ready to supercharge your finances! With CBDC Token, you're in control, just like how I dominate the TV remote. No more big shots telling you what to do! CBDC Token puts the power in your hands, like holding a donut – sweet and satisfying! TIME TO PUT AN END TO THOSE CBDCS CAUSING FINANCIAL FACEPALMS! JUST LIKE I TAKE ON LIFE'S CHALLENGES, CBDC TOKEN STEPS UP. SAY FAREWELL TO THE HASSLES AND RED TAPE OF TRADITIONAL BANKING – CBDC TOKEN IS HERE TO SERVE UP A NEW ERA OF FINANCIAL AWESOMENESS!
