Qu'est-ce que CCA (CCA)

CCA coin is commodity circulation accelerating DeFi platform, which was released in October 2020, based on the technique of 3rd generation POS blockchain. The following Blockchain connects without a middleman or bank through ‘Smart contract’ of AOK main-net between subjects who trade commodity circulation. The blockchain makes reliable trade by ensuring fairness, clarity, and credibility on circulation allowance occurred in the process between a couple of parties. The participant can invest and also join in donation at the same time Through automatically accumulating the part of the interest of participants' deposit coin as a donation. Through the system, the platform provides benefit to the participant and also contribute to the viability of sustainable enterprise by ensuring clarity and financial solvency.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de CCA (CCA) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de CCA (USD)

Combien vaudra CCA (CCA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CCA (CCA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CCA.

Consultez la prévision de prix de CCA maintenant !

CCA en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de CCA (CCA)

Comprendre la tokenomics de CCA (CCA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CCA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CCA (CCA) Combien vaut CCA (CCA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CCA en USD est de 0.00024617 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CCA à USD ? $ 0.00024617 . Consultez le Le prix actuel de CCA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CCA ? La capitalisation boursière de CCA est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CCA ? L'offre en circulation de CCA est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CCA ? CCA a atteint un prix ATH de 0.00521577 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CCA ? CCA a vu un prix ATL de 0.0000060 USD . Quel est le volume de trading de CCA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CCA est de -- USD . Est-ce que CCA va augmenter cette année ? CCA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CCA pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur CCA (CCA)