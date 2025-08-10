Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CDAO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CDAO.

Le prix de cDAO (CDAO) est actuellement de 0.00442037 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CDAO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de cDAO (CDAO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de cDAO en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de cDAO en USD était de $ -0.0000642726.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de cDAO en USD était de $ -0.0005907793.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de cDAO en USD était de $ -0.00247670597406473.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.84% 30 jours $ -0.0000642726 -1.45% 60 jours $ -0.0005907793 -13.36% 90 jours $ -0.00247670597406473 -35.90%

Analyse de prix de cDAO (CDAO)

Découvrez la dernière analyse de prix de cDAO : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00438357$ 0.00438357 $ 0.00438357 Haut 24 h $ 0.00442096$ 0.00442096 $ 0.00442096 Sommet historique $ 0.0255832$ 0.0255832 $ 0.0255832 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.84% Variation du prix (7 j) +8.51%

Informations de marché pour cDAO (CDAO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :