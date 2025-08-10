Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CDN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CDN.

Le prix de CEDEN (CDN) est actuellement de 0.0044405 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CDN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CEDEN (CDN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CEDEN en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CEDEN en USD était de $ +0.0015108108.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CEDEN en USD était de $ -0.0008542878.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CEDEN en USD était de $ -0.00434962901074743.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.25% 30 jours $ +0.0015108108 +34.02% 60 jours $ -0.0008542878 -19.23% 90 jours $ -0.00434962901074743 -49.48%

Analyse de prix de CEDEN (CDN)

Découvrez la dernière analyse de prix de CEDEN : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00434787$ 0.00434787 $ 0.00434787 Haut 24 h $ 0.00453325$ 0.00453325 $ 0.00453325 Sommet historique $ 0.674679$ 0.674679 $ 0.674679 Variation du prix (1 h) -1.21% Changement de prix (1J) -0.25% Variation du prix (7 j) +28.41%

Informations de marché pour CEDEN (CDN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :