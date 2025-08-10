Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CKES en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CKES.

Le prix de Celo Kenyan Shilling (CKES) est actuellement de 0.00779497 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CKES en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Celo Kenyan Shilling (CKES) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Celo Kenyan Shilling en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Celo Kenyan Shilling en USD était de $ +0.0000405229.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Celo Kenyan Shilling en USD était de $ +0.0000644963.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Celo Kenyan Shilling en USD était de $ +0.000084899507408106.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.03% 30 jours $ +0.0000405229 +0.52% 60 jours $ +0.0000644963 +0.83% 90 jours $ +0.000084899507408106 +1.10%

Analyse de prix de Celo Kenyan Shilling (CKES)

Découvrez la dernière analyse de prix de Celo Kenyan Shilling : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00777485$ 0.00777485 $ 0.00777485 Haut 24 h $ 0.00788128$ 0.00788128 $ 0.00788128 Sommet historique $ 0.00874692$ 0.00874692 $ 0.00874692 Variation du prix (1 h) -0.08% Changement de prix (1J) -0.03% Variation du prix (7 j) +0.76%

Informations de marché pour Celo Kenyan Shilling (CKES)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :