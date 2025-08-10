Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CZAR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CZAR.

Le prix de Celo South African Rand (CZAR) est actuellement de 0.056417 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CZAR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Celo South African Rand (CZAR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Celo South African Rand en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Celo South African Rand en USD était de $ +0.0000805296.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Celo South African Rand en USD était de $ +0.0000298502.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Celo South African Rand en USD était de $ +0.00174973875953739.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.10% 30 jours $ +0.0000805296 +0.14% 60 jours $ +0.0000298502 +0.05% 90 jours $ +0.00174973875953739 +3.20%

Analyse de prix de Celo South African Rand (CZAR)

Découvrez la dernière analyse de prix de Celo South African Rand : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.056104$ 0.056104 $ 0.056104 Haut 24 h $ 0.056654$ 0.056654 $ 0.056654 Sommet historique $ 0.057572$ 0.057572 $ 0.057572 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) +0.10% Variation du prix (7 j) +2.31%

Informations de marché pour Celo South African Rand (CZAR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :