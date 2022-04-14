Découvrez les informations clés sur CERANOS (CRS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur CERANOS (CRS)

Ceranos Finance is a decentralized finance platform focused on creating a transparent, community-governed hedge fund DAO. It aims to enhance trust in cryptocurrency investing by using blockchain technology to ensure transparency in fund management and decision-making. Through decentralized governance, participants have direct involvement in proposing and voting on investment strategies.

The platform promotes a community-driven approach, uniting users around innovative investment opportunities, while prioritizing openness and accountability. Ceranos Finance’s goal is to offer a more inclusive, transparent, and equitable hedge fund model for cryptocurrency investors.

Site officiel : https://www.ceranos.finance/