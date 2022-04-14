Découvrez les informations clés sur CF Large Cap Index (LCAP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

Site officiel : https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x4da9a0f397db1397902070f93a4d6ddbc0e0e6e8/overview Livre blanc : https://reserve.org/protocol/index_dtfs/overview/#overview