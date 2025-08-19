Informations sur le prix de CFX Quantum (CFXQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00172111 $ 0.00172111 $ 0.00172111 Bas 24 h $ 0.00172165 $ 0.00172165 $ 0.00172165 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00172111$ 0.00172111 $ 0.00172111 Haut 24 h $ 0.00172165$ 0.00172165 $ 0.00172165 Sommet historique $ 0.09184$ 0.09184 $ 0.09184 Prix le plus bas $ 0.00100014$ 0.00100014 $ 0.00100014 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -0.07% Variation du prix (7 j) -0.07%

Le prix en temps réel de CFX Quantum (CFXQ) est de $0.00172118. Au cours des dernières 24 heures, CFXQ a évolué entre un minimum de $ 0.00172111 et un maximum de $ 0.00172165, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CFXQ est $ 0.09184, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00100014.

En termes de performance à court terme, CFXQ a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -0.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CFX Quantum (CFXQ)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 895.10K$ 895.10K $ 895.10K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 520,050,000.0 520,050,000.0 520,050,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CFX Quantum est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CFXQ est de 0.00, avec une offre totale de 520050000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 895.10K.