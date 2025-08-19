Informations sur le prix de Chainbing (CBG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00227912 $ 0.00227912 $ 0.00227912 Bas 24 h $ 0.00241047 $ 0.00241047 $ 0.00241047 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00227912$ 0.00227912 $ 0.00227912 Haut 24 h $ 0.00241047$ 0.00241047 $ 0.00241047 Sommet historique $ 627.17$ 627.17 $ 627.17 Prix le plus bas $ 0.00182821$ 0.00182821 $ 0.00182821 Variation du prix (1 h) +2.45% Changement de prix (1J) -0.41% Variation du prix (7 j) +11.87% Variation du prix (7 j) +11.87%

Le prix en temps réel de Chainbing (CBG) est de $0.0024005. Au cours des dernières 24 heures, CBG a évolué entre un minimum de $ 0.00227912 et un maximum de $ 0.00241047, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CBG est $ 627.17, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00182821.

En termes de performance à court terme, CBG a évolué de +2.45% au cours de la dernière heure, -0.41% sur 24 heures et de +11.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chainbing (CBG)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.01M$ 24.01M $ 24.01M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chainbing est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CBG est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.01M.