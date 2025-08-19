Informations sur le prix de ChainCade (CHAINCADE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.66% Changement de prix (1J) +0.55% Variation du prix (7 j) +4.99% Variation du prix (7 j) +4.99%

Le prix en temps réel de ChainCade (CHAINCADE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CHAINCADE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHAINCADE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHAINCADE a évolué de -0.66% au cours de la dernière heure, +0.55% sur 24 heures et de +4.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ChainCade (CHAINCADE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 791.95K$ 791.95K $ 791.95K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalisation boursière actuelle de ChainCade est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHAINCADE est de 0.00, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 791.95K.