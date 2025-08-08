Prix de Chains of War (MIRA)
Le prix de Chains of War (MIRA) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de MIRA en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de MIRA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de MIRA.
Aujourd'hui, la variation du prix de Chains of War en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Chains of War en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Chains of War en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Chains of War en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+1.53%
|30 jours
|$ 0
|-50.79%
|60 jours
|$ 0
|-56.10%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Chains of War : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
+1.53%
-5.48%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
$MIRA is the Official Chains of War Token for utility and (in-game) ecosystem. The Chains of War ecosystem thrives on the oxygen-absorbent mineral M-S3, known as “Mira”. With the demand for Mira skyrocketing after the collapse of Tyrrha’s ecosystems, Mira is known to be elemental for the political status quo as it became crucial for survival in the oxygen deprived world of Tyrrha. Chains of War is developing a fantasy saga that carves a new world on the Cardano blockchain by means of storytelling, artworks, 3D assets and gamification. Ultimately, Chains of War aims to become a multi-platform fantasy franchise, pioneering on the Cardano blockchain. The Chains of War Genesis Heroes is an NFT collection of 10,000 3D based Heroes, both male & female, representing the four known species of Tyrrha and their division into multiple clans and tribes. The Genesis Heroes collection is the centerpiece in the utility phase and the foundation for gamification, including information about classes, basic statistics, gear and weapons. As a game fanatic team and from a game designing stand point looting games are probably the most rewarding, addictive game types out there. Next to that there’s the surviving Battle Royale aspect that really triggers your senses. Being the last man or team standing after a tough fight gets the adrenaline pumping. The game we’re designing aims to have all of this, with the working title ‘Chains of War: Escape from Tyrrha’: Drop into the world of Tyrrha, survive and escape. The Chains of War game will be available for anyone to play. Therefore, during the gamification phase a new collection of Heroes will be released. In this collection everyone can make a Hero by using the NFT forge. The NFT forge also makes it possible to customize your hero with gear or weapons that you earn while playing the game. In a time of increasing digital experiences, Chains of War offers opportunities to add value to the conventional gaming industry.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Chains of War (MIRA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MIRA !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 MIRA à VND
₫--
|1 MIRA à AUD
A$--
|1 MIRA à GBP
￡--
|1 MIRA à EUR
€--
|1 MIRA à USD
$--
|1 MIRA à MYR
RM--
|1 MIRA à TRY
₺--
|1 MIRA à JPY
¥--
|1 MIRA à ARS
ARS$--
|1 MIRA à RUB
₽--
|1 MIRA à INR
₹--
|1 MIRA à IDR
Rp--
|1 MIRA à KRW
₩--
|1 MIRA à PHP
₱--
|1 MIRA à EGP
￡E.--
|1 MIRA à BRL
R$--
|1 MIRA à CAD
C$--
|1 MIRA à BDT
৳--
|1 MIRA à NGN
₦--
|1 MIRA à UAH
₴--
|1 MIRA à VES
Bs--
|1 MIRA à CLP
$--
|1 MIRA à PKR
Rs--
|1 MIRA à KZT
₸--
|1 MIRA à THB
฿--
|1 MIRA à TWD
NT$--
|1 MIRA à AED
د.إ--
|1 MIRA à CHF
Fr--
|1 MIRA à HKD
HK$--
|1 MIRA à MAD
.د.م--
|1 MIRA à MXN
$--
|1 MIRA à PLN
zł--
|1 MIRA à RON
лв--
|1 MIRA à SEK
kr--
|1 MIRA à BGN
лв--
|1 MIRA à HUF
Ft--
|1 MIRA à CZK
Kč--
|1 MIRA à KWD
د.ك--
|1 MIRA à ILS
₪--