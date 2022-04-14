Tokenomics de Checks Token (CHECKS)
Informations sur Checks Token (CHECKS)
What is the project about?
The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art.
What makes your project unique?
We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community.
History of your project.
Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark.
What’s next for your project?
We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists.
What can your token be used for?
DAO voting.
Tokenomics et analyse de prix de Checks Token (CHECKS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Checks Token (CHECKS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Checks Token (CHECKS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Checks Token (CHECKS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CHECKS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CHECKS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CHECKS
Prévision du prix de CHECKS
Vous voulez savoir dans quelle direction CHECKS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CHECKS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.