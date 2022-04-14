Tokenomics de Cheese Swap (CHEESE)
Informations sur Cheese Swap (CHEESE)
CheeseSwap is a system that offers a multitude of CRYPTO products or services to its customers, ONE-STOP Crypto Solution.
The concept of a one-stop solution dates back to early 20th-century when a shopping trip could mean going all over town to pick up meat from the butchers, vegetables from the market, bread from the bakery and that was just for goodstuffs. Hardware supplies, cleaning supplies, and other household items required even more visits to even more places. Then, as now, people wanted to save time, so stores responded by stocking a wider range of products so that customers only had to come to their location to check off the majority of their shopping lists.
CheeseSwap can refer to a literal roof a specific place where all the business a client has can be carried out or it can refer to a system that handles a variety of products or services. Compared to visiting a separate system for each area of need, CheeseSwap saves the consumer time, effort and money.
Tokenomics et analyse de prix de Cheese Swap (CHEESE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cheese Swap (CHEESE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Cheese Swap (CHEESE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cheese Swap (CHEESE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CHEESE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CHEESE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CHEESE, explorez le prix en direct du token CHEESE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.