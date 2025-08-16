Qu'est-ce que Cherry Network (CHER)

The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cherry Network (CHER) Combien vaut Cherry Network (CHER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CHER en USD est de 0.00039454 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CHER à USD ? $ 0.00039454 . Consultez le Le prix actuel de CHER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Cherry Network ? La capitalisation boursière de CHER est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CHER ? L'offre en circulation de CHER est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHER ? CHER a atteint un prix ATH de 0.505475 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHER ? CHER a vu un prix ATL de 0.00037411 USD . Quel est le volume de trading de CHER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHER est de -- USD . Est-ce que CHER va augmenter cette année ? CHER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHER pour une analyse plus approfondie.

