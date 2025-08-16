En savoir plus sur CHER

Logo de Cherry Network

Prix de Cherry Network (CHER)

Non listé

Prix en temps réel : 1 CHER à USD

$0.00039453
-0.30%1D
USD
Graphique du prix de Cherry Network (CHER) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-16 10:15:52 (UTC+8)

Informations sur le prix de Cherry Network (CHER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00038941
Bas 24 h
$ 0.00041916
Haut 24 h

$ 0.00038941
$ 0.00041916
$ 0.505475
$ 0.00037411
+0.02%

-0.36%

-6.44%

-6.44%

Le prix en temps réel de Cherry Network (CHER) est de $0.00039454. Au cours des dernières 24 heures, CHER a évolué entre un minimum de $ 0.00038941 et un maximum de $ 0.00041916, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHER est $ 0.505475, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00037411.

En termes de performance à court terme, CHER a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.36% sur 24 heures et de -6.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cherry Network (CHER)

$ 0.00
--
$ 236.72K
$ 236.72K$ 236.72K

0.00
600,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Cherry Network est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHER est de 0.00, avec une offre totale de 600000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 236.72K.

Historique du prix de Cherry Network (CHER) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Cherry Network en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Cherry Network en USD était de $ -0.0000113969.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Cherry Network en USD était de $ -0.0000035173.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Cherry Network en USD était de $ -0.0000508173995997775.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.36%
30 jours$ -0.0000113969-2.88%
60 jours$ -0.0000035173-0.89%
90 jours$ -0.0000508173995997775-11.41%

Qu'est-ce que Cherry Network (CHER)

The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.

Ressource de Cherry Network (CHER)

Site officiel

Prévision de prix de Cherry Network (USD)

Combien vaudra Cherry Network (CHER) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cherry Network (CHER) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cherry Network.

Consultez la prévision de prix de Cherry Network maintenant !

CHER en devises locales

Tokenomics de Cherry Network (CHER)

Comprendre la tokenomics de Cherry Network (CHER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CHER !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cherry Network (CHER)

Combien vaut Cherry Network (CHER) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CHER en USD est de 0.00039454 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CHER à USD ?
Le prix actuel de CHER en USD est $ 0.00039454. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Cherry Network ?
La capitalisation boursière de CHER est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CHER ?
L'offre en circulation de CHER est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHER ?
CHER a atteint un prix ATH de 0.505475 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHER ?
CHER a vu un prix ATL de 0.00037411 USD.
Quel est le volume de trading de CHER ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHER est de -- USD.
Est-ce que CHER va augmenter cette année ?
CHER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHER pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-16 10:15:52 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cherry Network (CHER)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-16 04:04:00Politique de change
La Fed annonce la fin du programme réglementaire spécifique pour les activités liées aux cryptomonnaies des banques
08-15 19:17:00Mises à jour de l'industrie
Le repli du marché affecte les Memes Coins, CLIPPY, SPARK, TROLL chutent de plus de 30% par rapport à leurs plus hauts mensuels
08-15 15:35:00Mises à jour de l'industrie
Données : Au cours des 30 derniers jours, la quantité d'ETH achetée par les entités de stratégie Ethereum et les ETF est 47 fois l'émission nette du réseau
08-15 11:48:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, la capitalisation totale du marché baisse de 3,9% en 24 heures, les indices boursiers américains clôturent presque à l'équilibre
08-14 03:10:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies dépasse 4,2 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
08-13 19:56:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum atteint 4 700 $, hausse de 9,53 % en 24h

Avertissement

