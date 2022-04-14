Tokenomics de Cherry Network (CHER)
Informations sur Cherry Network (CHER)
The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.
Tokenomics et analyse de prix de Cherry Network (CHER)
Tokenomics de Cherry Network (CHER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cherry Network (CHER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CHER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CHER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.