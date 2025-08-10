Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de WORM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de WORM.

Le prix de Chikn Worm (WORM) est actuellement de 0.00000968 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de WORM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Chikn Worm (WORM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Chikn Worm en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Chikn Worm en USD était de $ +0.0000095027.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Chikn Worm en USD était de $ +0.0000037948.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Chikn Worm en USD était de $ -0.000004537267066817628.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -1.60% 30 jours $ +0.0000095027 +98.17% 60 jours $ +0.0000037948 +39.20% 90 jours $ -0.000004537267066817628 -31.91%

Analyse de prix de Chikn Worm (WORM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Chikn Worm : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00000968$ 0.00000968 $ 0.00000968 Haut 24 h $ 0.00001004$ 0.00001004 $ 0.00001004 Sommet historique $ 0.00935839$ 0.00935839 $ 0.00935839 Variation du prix (1 h) -1.44% Changement de prix (1J) -1.60% Variation du prix (7 j) +363.58%

Informations de marché pour Chikn Worm (WORM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :