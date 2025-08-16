Informations sur le prix de Chilly (CHILLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000437 $ 0.00000437 $ 0.00000437 Bas 24 h $ 0.00000468 $ 0.00000468 $ 0.00000468 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000437$ 0.00000437 $ 0.00000437 Haut 24 h $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Sommet historique $ 0.00085987$ 0.00085987 $ 0.00085987 Prix le plus bas $ 0.00000238$ 0.00000238 $ 0.00000238 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -2.45% Variation du prix (7 j) +7.13% Variation du prix (7 j) +7.13%

Le prix en temps réel de Chilly (CHILLY) est de $0.00000448. Au cours des dernières 24 heures, CHILLY a évolué entre un minimum de $ 0.00000437 et un maximum de $ 0.00000468, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHILLY est $ 0.00085987, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000238.

En termes de performance à court terme, CHILLY a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -2.45% sur 24 heures et de +7.13% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chilly (CHILLY)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 965,322,085.207707 965,322,085.207707 965,322,085.207707

La capitalisation boursière actuelle de Chilly est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHILLY est de 0.00, avec une offre totale de 965322085.207707. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.33K.