Qu'est-ce que Chippy (CHIPPY)

Hey, my name is Chippy. I’m a degenerate bong smoking, hoe pimping, lambo driving chipmunk that loves to munch on nuts. Let me taste your nutz fam. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. Don’t miss out on this innovation in the crypto world and join our community today! Cheers! Fair launch. No presale seed round. No Bullshit.

Ressource de Chippy (CHIPPY) Site officiel

Prévision de prix de Chippy (USD)

Combien vaudra Chippy (CHIPPY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Chippy (CHIPPY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Chippy.

CHIPPY en devises locales

Tokenomics de Chippy (CHIPPY)

Comprendre la tokenomics de Chippy (CHIPPY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CHIPPY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Chippy (CHIPPY) Combien vaut Chippy (CHIPPY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CHIPPY en USD est de 0.00001919 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CHIPPY à USD ? $ 0.00001919 . Consultez le Le prix actuel de CHIPPY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Chippy ? La capitalisation boursière de CHIPPY est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CHIPPY ? L'offre en circulation de CHIPPY est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHIPPY ? CHIPPY a atteint un prix ATH de 0.00658926 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHIPPY ? CHIPPY a vu un prix ATL de 0.00001181 USD . Quel est le volume de trading de CHIPPY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHIPPY est de -- USD . Est-ce que CHIPPY va augmenter cette année ? CHIPPY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHIPPY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Chippy (CHIPPY)