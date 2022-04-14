Tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER)
Informations sur Cipher Protocol (CIPHER)
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.
Why Choose Cipher Protocol?
Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.
AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.
EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.
Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.
Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.
Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.
Use Case
Confidential Decentralized Finance
Anonymous Donations and Crowdfunding
Private Identity Management
Private Smart Contracts
Privacy-Preserving Cross-Border Payments
Tokenomics et analyse de prix de Cipher Protocol (CIPHER)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cipher Protocol (CIPHER), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CIPHER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CIPHER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CIPHER, explorez le prix en direct du token CIPHER !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.