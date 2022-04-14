Tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER)

Découvrez les informations clés sur Cipher Protocol (CIPHER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Cipher Protocol (CIPHER)

Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era.

Why Choose Cipher Protocol?

Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection.

AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits.

EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps.

Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions.

Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms.

Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation.

Use Case

Confidential Decentralized Finance

Anonymous Donations and Crowdfunding

Private Identity Management

Private Smart Contracts

Privacy-Preserving Cross-Border Payments

Site officiel :
https://cipherprotocol.io
Livre blanc :
https://drive.google.com/file/d/1iNPdSfenMugEKhMolWj-2nOcVNlYBUZo/view

Tokenomics et analyse de prix de Cipher Protocol (CIPHER)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cipher Protocol (CIPHER), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 200.00M
$ 200.00M
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 31.66K
$ 31.66K
Sommet historique :
$ 0.0234094
$ 0.0234094
Bas historique :
$ 0.0000761
$ 0.0000761
Prix actuel :
$ 0.00015828
$ 0.00015828

Tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Cipher Protocol (CIPHER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens CIPHER qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens CIPHER pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CIPHER, explorez le prix en direct du token CIPHER !

Prévision du prix de CIPHER

Vous voulez savoir dans quelle direction CIPHER pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CIPHER combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.