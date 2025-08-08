Qu'est-ce que Circular Protocol (CIRX)

Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Circular Protocol (CIRX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Circular Protocol (CIRX)

Comprendre la tokenomics de Circular Protocol (CIRX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CIRX !