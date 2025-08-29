Informations sur le prix de ClipCoin (CLIPCOIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00009689
Haut 24 h $ 0.00010677
Sommet historique $ 0.00016124
Prix le plus bas $ 0.00009698
Variation du prix (1 h) -0.78%
Changement de prix (1J) -8.11%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ClipCoin (CLIPCOIN) est de $0.00009713. Au cours des dernières 24 heures, CLIPCOIN a évolué entre un minimum de $ 0.00009689 et un maximum de $ 0.00010677, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CLIPCOIN est $ 0.00016124, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009698.

En termes de performance à court terme, CLIPCOIN a évolué de -0.78% au cours de la dernière heure, -8.11% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ClipCoin (CLIPCOIN)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 97.11K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ClipCoin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CLIPCOIN est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 97.11K.