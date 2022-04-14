Découvrez les informations clés sur ClipCoin (CLIPCOIN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

The InfoFi platform that tokenizes YouTube KOLs' videos into tradable assets.

What we are building: tokenize whitelisted YouTube clips so conviction can be traded and benefits flow to the people who create and grow attention.

Lifecycle: Whitelist creator/channel → badge. Create token from a clip → set symbol, pick creator allocation (up to 50%), optional pre‑buy. List & discover on app.clipcoin.fun → Home/Rankings drive traffic. Trade & track via Token page (chart, trades, social).

Earn & claim — 1% fee per trade splits: referrer earns 20% of referrals' trading fee; creator 5% of fees on their clips → claimable on‑chain.

Benefit snapshots: Trader — earlier entries via social signals; low Base fees; portable liquidity. Creator — recurring fee share + allocation without launching a platform token. Referrer — simple link → compounding on‑chain accrual.

Site officiel : https://clipcoin.fun/