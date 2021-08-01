Tokenomics de CloudCoin Finance (CCFI)
Informations sur CloudCoin Finance (CCFI)
What Is CloudCoin Finance (CCFI)?
CloudCoin Finance is the next-generation cross-chain & multi-chain decentralized finance, market maker, trading, and liquidity provider DAO driven powered by CCFI Token
CCFI is the native utility token that is used for:
- Token payments, CloudCoin Finance has its own payment system that can be added to any website.
- Running validator nodes on the network via staking CCFI tokens.
- The project's strong business cases including IoT, AI, and Green Energy powered by Hydrogen.
- Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
CCFI features include:
- Governance
- Launchpad
- Staking
- Liquidity Providing
- Farming
- NFT Marketplace
- Bridges to over 18 blockchains NULS, ETH, HECO, OKC, ONE, Polygon, KCC, TRON, CRO, AVAX, AETH, FTM, Metis, IoTex, Optimism, Klaytn, ENULS, KavaEVM, with more will be added, meaning that the tokens can be swapped with very low fees between blockchains
- RaidaPay App
- CCFI Launchpad App
How Many CCFI Tokens Are There in Circulation?
CCFI launched its main net on the 1st of August, 2021 with 1,428,160,512 CCFI tokens created at Genesis. The supply is fixed, it will never be increased, there are no transaction fees, and plans for burning. The swaps of tokens between the blockchains are done within the total fixed supply of 1,428,160,512 CCFI tokens.
Who Are the Founders of CloudCoin Finance?
CloudCoin Finance is supported by a team of 10 tech, and non-tech professionals based in Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, and Romania.
Where Can I Buy CloudCoin Finance (CCFI)?
CCFI is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and USDT pairs currently available.
Tokenomics et analyse de prix de CloudCoin Finance (CCFI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de CloudCoin Finance (CCFI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de CloudCoin Finance (CCFI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CloudCoin Finance (CCFI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CCFI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CCFI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CCFI, explorez le prix en direct du token CCFI !
Prévision du prix de CCFI
Vous voulez savoir dans quelle direction CCFI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CCFI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
