Qu'est-ce que CockMillions (COCK CTO)

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world. What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de CockMillions (COCK CTO) Site officiel

Prévision de prix de CockMillions (USD)

Combien vaudra CockMillions (COCK CTO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CockMillions (COCK CTO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CockMillions.

Consultez la prévision de prix de CockMillions maintenant !

COCK CTO en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de CockMillions (COCK CTO)

Comprendre la tokenomics de CockMillions (COCK CTO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COCK CTO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CockMillions (COCK CTO) Combien vaut CockMillions (COCK CTO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de COCK CTO en USD est de 0.00043449 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de COCK CTO à USD ? $ 0.00043449 . Consultez le Le prix actuel de COCK CTO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CockMillions ? La capitalisation boursière de COCK CTO est de $ 434.81K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de COCK CTO ? L'offre en circulation de COCK CTO est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de COCK CTO ? COCK CTO a atteint un prix ATH de 0.00057496 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de COCK CTO ? COCK CTO a vu un prix ATL de 0.00018532 USD . Quel est le volume de trading de COCK CTO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour COCK CTO est de -- USD . Est-ce que COCK CTO va augmenter cette année ? COCK CTO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de COCK CTO pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur CockMillions (COCK CTO)