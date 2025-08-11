Prix de Cola Token (COLA)
Le prix de Cola Token (COLA) est actuellement de 0.00201946 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de COLA en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de COLA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de COLA.
Aujourd'hui, la variation du prix de Cola Token en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Cola Token en USD était de $ +0.0000599438.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Cola Token en USD était de $ +0.0000451785.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Cola Token en USD était de $ +0.000010737751991249.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.00%
|30 jours
|$ +0.0000599438
|+2.97%
|60 jours
|$ +0.0000451785
|+2.24%
|90 jours
|$ +0.000010737751991249
|+0.53%
Découvrez la dernière analyse de prix de Cola Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
-0.00%
+0.82%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent
Comprendre la tokenomics de Cola Token (COLA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token COLA !
