Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ZEUM en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ZEUM.

Le prix de Colizeum (ZEUM) est actuellement de 0.00187545 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ZEUM en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Colizeum (ZEUM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Colizeum en USD était de $ -0.00032224428362189.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Colizeum en USD était de $ +0.0004412556.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Colizeum en USD était de $ +0.0007944728.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Colizeum en USD était de $ +0.0004226486560970823.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00032224428362189 -14.66% 30 jours $ +0.0004412556 +23.53% 60 jours $ +0.0007944728 +42.36% 90 jours $ +0.0004226486560970823 +29.09%

Analyse de prix de Colizeum (ZEUM)

Découvrez la dernière analyse de prix de Colizeum : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00178875$ 0.00178875 $ 0.00178875 Haut 24 h $ 0.00219914$ 0.00219914 $ 0.00219914 Sommet historique $ 0.149149$ 0.149149 $ 0.149149 Variation du prix (1 h) +0.36% Changement de prix (1J) -14.66% Variation du prix (7 j) -10.09%

Informations de marché pour Colizeum (ZEUM)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :