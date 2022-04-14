Tokenomics de Collector Coin (AGS)
Informations sur Collector Coin (AGS)
Cryptocurrency and collecting go hand-in-hand. In both, you are rewarded for holding. The Collector Coin is a cryptocurrency that is created for collectors. We believe Collector Coin will become the standard method to buy, sell and trade collectibles.
In the collectible market, the most important thing is proving the authenticity and verifying ownership. Smart contracts on the blockchain give the ability to authenticate and prove ownership. The Collector Coin will help scale and bring transparency to the collectibles market.
The estimated size of the global collectibles market is $370 billion.
Tokenomics et analyse de prix de Collector Coin (AGS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Collector Coin (AGS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Collector Coin (AGS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Collector Coin (AGS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AGS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AGS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.