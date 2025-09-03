Informations sur le prix de Collector Crypt (CARDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02121763 $ 0.02121763 $ 0.02121763 Bas 24 h $ 0.079834 $ 0.079834 $ 0.079834 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02121763$ 0.02121763 $ 0.02121763 Haut 24 h $ 0.079834$ 0.079834 $ 0.079834 Sommet historique $ 0.073211$ 0.073211 $ 0.073211 Prix le plus bas $ 0.02121763$ 0.02121763 $ 0.02121763 Variation du prix (1 h) +20.30% Changement de prix (1J) +279.53% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Collector Crypt (CARDS) est de $0.081226. Au cours des dernières 24 heures, CARDS a évolué entre un minimum de $ 0.02121763 et un maximum de $ 0.079834, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CARDS est $ 0.073211, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02121763.

En termes de performance à court terme, CARDS a évolué de +20.30% au cours de la dernière heure, +279.53% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Collector Crypt (CARDS)

Capitalisation boursière $ 29.99M$ 29.99M $ 29.99M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 155.18M$ 155.18M $ 155.18M Offre en circulation 386.58M 386.58M 386.58M Offre totale 1,999,999,999.999999 1,999,999,999.999999 1,999,999,999.999999

La capitalisation boursière actuelle de Collector Crypt est de $ 29.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CARDS est de 386.58M, avec une offre totale de 1999999999.999999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 155.18M.