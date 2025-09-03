En savoir plus sur CARDS

Prix de Collector Crypt (CARDS)

Prix en temps réel : 1 CARDS à USD

$0.082662
+289.30%1D
+289.30%1D
USD
Graphique du prix de Collector Crypt (CARDS) en temps réel
Informations sur le prix de Collector Crypt (CARDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02121763
$ 0.02121763$ 0.02121763
Bas 24 h
$ 0.079834
$ 0.079834$ 0.079834
Haut 24 h

$ 0.02121763
$ 0.02121763$ 0.02121763

$ 0.079834
$ 0.079834$ 0.079834

$ 0.073211
$ 0.073211$ 0.073211

$ 0.02121763
$ 0.02121763$ 0.02121763

+20.30%

+279.53%

--

--

Le prix en temps réel de Collector Crypt (CARDS) est de $0.081226. Au cours des dernières 24 heures, CARDS a évolué entre un minimum de $ 0.02121763 et un maximum de $ 0.079834, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CARDS est $ 0.073211, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02121763.

En termes de performance à court terme, CARDS a évolué de +20.30% au cours de la dernière heure, +279.53% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Collector Crypt (CARDS)

$ 29.99M
$ 29.99M$ 29.99M

--
----

$ 155.18M
$ 155.18M$ 155.18M

386.58M
386.58M 386.58M

1,999,999,999.999999
1,999,999,999.999999 1,999,999,999.999999

La capitalisation boursière actuelle de Collector Crypt est de $ 29.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CARDS est de 386.58M, avec une offre totale de 1999999999.999999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 155.18M.

Historique du prix de Collector Crypt (CARDS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Collector Crypt en USD était de $ +0.059824.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Collector Crypt en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Collector Crypt en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Collector Crypt en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.059824+279.53%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Collector Crypt (CARDS)

Collector Crypt modernizes collectibles by tokenizing physical assets onto the blockchain. Vault your cards securely while trading RWA-backed tokens representing authenticated ownership. Smart contracts eliminate fraud, reduce fees, and enable instant settlements. Experience transparent, efficient collectible trading where physical authenticity meets digital accessibility, built for today's global collector community. Buy digital repacks from our gacha machine, $75m revenue and growing.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Collector Crypt (CARDS)

Site officiel

Prévision de prix de Collector Crypt (USD)

Combien vaudra Collector Crypt (CARDS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Collector Crypt (CARDS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Collector Crypt.

Consultez la prévision de prix de Collector Crypt maintenant !

CARDS en devises locales

Tokenomics de Collector Crypt (CARDS)

Comprendre la tokenomics de Collector Crypt (CARDS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CARDS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Collector Crypt (CARDS)

Combien vaut Collector Crypt (CARDS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CARDS en USD est de 0.081226 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CARDS à USD ?
Le prix actuel de CARDS en USD est $ 0.081226. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Collector Crypt ?
La capitalisation boursière de CARDS est de $ 29.99M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CARDS ?
L'offre en circulation de CARDS est de 386.58M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CARDS ?
CARDS a atteint un prix ATH de 0.073211 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CARDS ?
CARDS a vu un prix ATL de 0.02121763 USD.
Quel est le volume de trading de CARDS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CARDS est de -- USD.
Est-ce que CARDS va augmenter cette année ?
CARDS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CARDS pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.