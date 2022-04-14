Tokenomics de Collector Crypt (CARDS)
Informations sur Collector Crypt (CARDS)
Collector Crypt modernizes collectibles by tokenizing physical assets onto the blockchain. Vault your cards securely while trading RWA-backed tokens representing authenticated ownership. Smart contracts eliminate fraud, reduce fees, and enable instant settlements. Experience transparent, efficient collectible trading where physical authenticity meets digital accessibility, built for today's global collector community. Buy digital repacks from our gacha machine, $75m revenue and growing.
Tokenomics et analyse de prix de Collector Crypt (CARDS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Collector Crypt (CARDS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Collector Crypt (CARDS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Collector Crypt (CARDS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CARDS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CARDS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CARDS, explorez le prix en direct du token CARDS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.