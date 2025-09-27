Informations sur le prix de COMBO (COMBO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Prix le plus bas $ 0.00018783$ 0.00018783 $ 0.00018783 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -76.42% Variation du prix (7 j) -76.42%

Le prix en temps réel de COMBO (COMBO) est de $0.00097442. Au cours des dernières 24 heures, COMBO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COMBO est $ 5.44, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018783.

En termes de performance à court terme, COMBO a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -76.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour COMBO (COMBO)

Capitalisation boursière $ 80.27K$ 80.27K $ 80.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 97.44K$ 97.44K $ 97.44K Offre en circulation 82.38M 82.38M 82.38M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de COMBO est de $ 80.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COMBO est de 82.38M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 97.44K.