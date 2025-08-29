Informations sur le prix de coreDAO (COREDAO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.924786 $ 0.924786 $ 0.924786 Bas 24 h $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.924786$ 0.924786 $ 0.924786 Haut 24 h $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Sommet historique $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Prix le plus bas $ 0.11851$ 0.11851 $ 0.11851 Variation du prix (1 h) -9.33% Changement de prix (1J) -7.36% Variation du prix (7 j) +6.55% Variation du prix (7 j) +6.55%

Le prix en temps réel de coreDAO (COREDAO) est de $0.935904. Au cours des dernières 24 heures, COREDAO a évolué entre un minimum de $ 0.924786 et un maximum de $ 1.045, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COREDAO est $ 1.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.11851.

En termes de performance à court terme, COREDAO a évolué de -9.33% au cours de la dernière heure, -7.36% sur 24 heures et de +6.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour coreDAO (COREDAO)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.98M$ 22.98M $ 22.98M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 24,797,316.91491437 24,797,316.91491437 24,797,316.91491437

La capitalisation boursière actuelle de coreDAO est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COREDAO est de 0.00, avec une offre totale de 24797316.91491437. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.98M.