Informations sur le prix de CoreDAO Staked CORE (STCORE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.511688 $ 0.511688 $ 0.511688 Bas 24 h $ 0.532574 $ 0.532574 $ 0.532574 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.511688$ 0.511688 $ 0.511688 Haut 24 h $ 0.532574$ 0.532574 $ 0.532574 Sommet historique $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 Prix le plus bas $ 0.408028$ 0.408028 $ 0.408028 Variation du prix (1 h) -0.11% Changement de prix (1J) +1.11% Variation du prix (7 j) -9.01% Variation du prix (7 j) -9.01%

Le prix en temps réel de CoreDAO Staked CORE (STCORE) est de $0.525521. Au cours des dernières 24 heures, STCORE a évolué entre un minimum de $ 0.511688 et un maximum de $ 0.532574, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STCORE est $ 2.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.408028.

En termes de performance à court terme, STCORE a évolué de -0.11% au cours de la dernière heure, +1.11% sur 24 heures et de -9.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CoreDAO Staked CORE (STCORE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 8,888,714.0 8,888,714.0 8,888,714.0

La capitalisation boursière actuelle de CoreDAO Staked CORE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STCORE est de 0.00, avec une offre totale de 8888714.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.67M.