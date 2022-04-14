Découvrez les informations clés sur coreDAO (COREDAO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

coreDAO builds DeFi products controlled through a powerful on chain governance system.

Token holders can use their voting power to control the ecosystem and its products by using the DAO's on-chain governance to manage and implement changes.

The governance token (coreDAO) controls the CORE ecosystem. Using on chain governance, holders of coreDAO can directly control all CORE products.

cLEND is coreDAO's lending product which allows users to take out loans against a variety of tokens. coreDAO holders can adjust fees, collateral types and push updates to the cLEND contract.

Site officiel : https://corefinance.eth.limo/