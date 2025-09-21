Informations sur le prix de Corepound (CORP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04467526 $ 0.04467526 $ 0.04467526 Bas 24 h $ 0.04505578 $ 0.04505578 $ 0.04505578 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04467526$ 0.04467526 $ 0.04467526 Haut 24 h $ 0.04505578$ 0.04505578 $ 0.04505578 Sommet historique $ 0.04659641$ 0.04659641 $ 0.04659641 Prix le plus bas $ 0.04458332$ 0.04458332 $ 0.04458332 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) -1.22% Variation du prix (7 j) -1.22%

Le prix en temps réel de Corepound (CORP) est de $0.04478653. Au cours des dernières 24 heures, CORP a évolué entre un minimum de $ 0.04467526 et un maximum de $ 0.04505578, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CORP est $ 0.04659641, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04458332.

En termes de performance à court terme, CORP a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de -1.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Corepound (CORP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 448.39K$ 448.39K $ 448.39K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Corepound est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CORP est de 0.00, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 448.39K.