Corepound is a next-generation yield aggregator built natively on the Core blockchain, designed to maximize returns for BTC and stablecoin holders through automated, optimized strategies. By integrating lending protocols, validator staking, and BTCFi innovations, Corepound enables users to stake assets like $CORE, $USDC, $USDT, $SolvBTC, and $WBTC in smart contract-powered vaults that auto-compound rewards for sustainable long-term growth. With features like CoreChest, Points, and incentivized multipliers, Corepound offers a seamless, transparent, and secure platform for earning optimized yields while unlocking Bitcoin liquidity within the DeFi ecosystem.
Tokenomics de Corepound (CORP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Corepound (CORP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CORP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CORP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.