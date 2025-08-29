Informations sur le prix de Cornatto (CNC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.357236$ 0.357236 $ 0.357236 Prix le plus bas $ 0.00000247$ 0.00000247 $ 0.00000247 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +58.45% Variation du prix (7 j) +58.45%

Le prix en temps réel de Cornatto (CNC) est de $0.00000797. Au cours des dernières 24 heures, CNC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CNC est $ 0.357236, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000247.

En termes de performance à court terme, CNC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +58.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cornatto (CNC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.97K$ 7.97K $ 7.97K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cornatto est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CNC est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.97K.