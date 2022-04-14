Découvrez les informations clés sur CosmicSwap (COSMIC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur CosmicSwap (COSMIC)

CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity.

We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.

Site officiel : https://cosmicswap.finance/