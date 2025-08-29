Qu'est-ce que Cricket Foundation (CRIC)

Cricket Foundation is where the sport of Cricket meets the world of Crypto. It is the worlds first project exclusive to the sport of Cricket, and also is home to the worlds first NFT and Collectible marketplace exclusive to the sport of Cricket.It is driven the Cricket Token, that supports governance, transactions and interactions with the Cricket Network. Cricket is completely owned and operated by the Cricket ecosystem - Players, Boards, Fans and supporters alike. The network is backed by over 100 founding ecosystem participants across 11 countries. It is also backed by several institutions like Epsilon Ventures, Torque Capital, FalconX, Alchemist, Anthill Ventures, etc. Cricket is a layer 1 platform built on the COSMOS + Zebi framework, that supports multiple applications. The vision of the platform is to build all use cases for Cricket within this network ranging from NFT marketplace, gaming, eSports, merchandising, licensing, etc.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cricket Foundation (CRIC) Site officiel

Prévision de prix de Cricket Foundation (USD)

Combien vaudra Cricket Foundation (CRIC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Cricket Foundation (CRIC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Cricket Foundation.

Consultez la prévision de prix de Cricket Foundation maintenant !

CRIC en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Cricket Foundation (CRIC)

Comprendre la tokenomics de Cricket Foundation (CRIC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRIC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Cricket Foundation (CRIC) Combien vaut Cricket Foundation (CRIC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CRIC en USD est de 0.00045612 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CRIC à USD ? $ 0.00045612 . Consultez le Le prix actuel de CRIC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Cricket Foundation ? La capitalisation boursière de CRIC est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CRIC ? L'offre en circulation de CRIC est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CRIC ? CRIC a atteint un prix ATH de 0.297451 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CRIC ? CRIC a vu un prix ATL de 0.00000992 USD . Quel est le volume de trading de CRIC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CRIC est de -- USD . Est-ce que CRIC va augmenter cette année ? CRIC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CRIC pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Cricket Foundation (CRIC)