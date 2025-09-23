Qu'est-ce que Cronos Army (CA)

Project Overview: Cronos Army ($CA) is a revolutionary ecosystem blending NFTs, gaming, and AI on Cronos. Users create unique Soldier NFTs via croarmy.site's meme/NFT generator, deploying them in a strategic game to train on missions and earn $CRO rewards. Conquer lands, stake $CA for yields, and leverage AI for memes/intel shared on X. Key Features: NFT & Meme Generator: Craft Soldier NFTs with distinct traits/personalities on croarmy.site. AI-Powered Tools: Generate memes or intel reports and auto-post to X via connected accounts. Gaming Platform: Train NFTs, send on daily missions, conquer player lands based on XP/Rank for dominance. Game Rewards/Staking: Stake $CA on conquered territories to earn $CRO yields—APR scales with land holdings. Defend to retain rewards; losses only halt weekly earnings. No permanent penalties, ensuring fair play and sustained engagement. Rewards pool funded by in-game $CRO purchases.

Combien vaut Cronos Army (CA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CA en USD est de 0.00019855 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CA à USD ? $ 0.00019855 . Quelle est la capitalisation boursière de Cronos Army ? La capitalisation boursière de CA est de $ 0.00 USD . Quelle est l'offre en circulation de CA ? L'offre en circulation de CA est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CA ? CA a atteint un prix ATH de 0.00021674 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CA ? CA a vu un prix ATL de 0.00018144 USD . Quel est le volume de trading de CA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CA est de -- USD . Est-ce que CA va augmenter cette année ? CA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

