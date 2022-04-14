Découvrez les informations clés sur Cronos Army (CA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Cronos Army (CA)

Project Overview: Cronos Army ($CA) is a revolutionary ecosystem blending NFTs, gaming, and AI on Cronos. Users create unique Soldier NFTs via croarmy.site's meme/NFT generator, deploying them in a strategic game to train on missions and earn $CRO rewards. Conquer lands, stake $CA for yields, and leverage AI for memes/intel shared on X.

Key Features: NFT & Meme Generator: Craft Soldier NFTs with distinct traits/personalities on croarmy.site.

AI-Powered Tools: Generate memes or intel reports and auto-post to X via connected accounts. Gaming Platform: Train NFTs, send on daily missions, conquer player lands based on XP/Rank for dominance.

Game Rewards/Staking:

Stake $CA on conquered territories to earn $CRO yields—APR scales with land holdings. Defend to retain rewards; losses only halt weekly earnings. No permanent penalties, ensuring fair play and sustained engagement. Rewards pool funded by in-game $CRO purchases.

Site officiel : https://www.croarmy.site/ Livre blanc : https://www.croarmy.site/about