Project Overview: Cronos Army ($CA) is a revolutionary ecosystem blending NFTs, gaming, and AI on Cronos. Users create unique Soldier NFTs via croarmy.site's meme/NFT generator, deploying them in a strategic game to train on missions and earn $CRO rewards. Conquer lands, stake $CA for yields, and leverage AI for memes/intel shared on X.
Key Features: NFT & Meme Generator: Craft Soldier NFTs with distinct traits/personalities on croarmy.site.
AI-Powered Tools: Generate memes or intel reports and auto-post to X via connected accounts. Gaming Platform: Train NFTs, send on daily missions, conquer player lands based on XP/Rank for dominance.
Game Rewards/Staking:
Stake $CA on conquered territories to earn $CRO yields—APR scales with land holdings. Defend to retain rewards; losses only halt weekly earnings. No permanent penalties, ensuring fair play and sustained engagement. Rewards pool funded by in-game $CRO purchases.
Tokenomics de Cronos Army (CA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cronos Army (CA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CA, explorez le prix en direct du token CA !
