Qu'est-ce que Cropto Corn Token (CROC)

Cropto Corn Token, agricultural asset-based Corn Token in a wide region stretching from Europe to Asia, offer a way to invest in agriculture, with agricultural products stored in audited warehouses in return. Cropto Corn Token is a digital currency for agricultural products in the history of mankind. Such indispensible commodity, corn which is of strategic importance in international trade, is carried to blockchain through the Cropto Corn Token, and present their means of transparent and decentralized transfer of assets to the agricultural industry and this investment opportunity to the people. Cropto Corn Tokens are created by tokenizing agricultural corn products stored in audited warehouses on a blockchain technology-based platform in terms of the location of the relevant warehouse, and type and quantity of the relevant agricultural product. Agricultural products dating back to the dawn of mankind are turned into investments for today and tomorrow through Cropto Corn Token. Cropto is collateralized one on one with a physical commodity thanks to its nature of asset-backed token. Each Cropto Token is created by carrying a physical asset to the blockchain. This tokenization provides such advantages as high liquidity, easy access, equal access and buying in parts. Cropto Tokens are created by tokenizing them one on one against agricultural products stored in audited warehouses used by the agricultural industries in the worldwide. The agricultural products stored in such warehouses and documented with Warehouse Stock Receipts prove their existence without doubt. Cropto Corn Token (CROC) is a digital Corn, powered by blockchain technology, an asset-backed stablecoin that is pegged 1:1 to 1 kilogram of Corn.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Cropto Corn Token (CROC) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Cropto Corn Token (CROC)

Comprendre la tokenomics de Cropto Corn Token (CROC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CROC !