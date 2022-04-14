Tokenomics de Crypto Global United (CGU)
Informations sur Crypto Global United (CGU)
Crypto Global United, CGU began as a platform for lending NFTs to blockchain gamers, helping them increase their earnings and access better opportunities on play-to-earn titles. Whilst still providing this on their platform, CGU has evolved to offer its community the ability to take part in a decentralised economy, generate sustainable income via play, learn and metaverse work opportunities, while learning new digital skills and engaging with an energised global community.
CGU is the native currency of the CGU DAO, and takes the form of an ERC20 & BEP20 token with a total supply of 1 billion.
Token Utility • Staking CGU for token rewards related to specific activities • Staking CGU to vote and participate in the DAO • Using CGU to pay for services within the CGU network • In the future, CGU tokens will also give community members access to exclusive metaverse properties, NFT assets and involvement in a range of digital asset opportunities in new and evolving blockchain game-based initiatives.
What Makes Crypto Global United (CGU) Unique?
CGU already has a large, active, and dispersed community of play-to-earn gamers, with almost 3000 active accounts since its launch in October 2021. Additionally, the project focuses on developing players through education and training, rewarding them with CGU tokens for completing certain milestones. All CGU holders own a proportional share of the DAO’s assets, and will be able to vote to shape the future direction and priorities of the organisation.
Tokenomics et analyse de prix de Crypto Global United (CGU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Crypto Global United (CGU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Crypto Global United (CGU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Crypto Global United (CGU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CGU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CGU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CGU, explorez le prix en direct du token CGU !
Prévision du prix de CGU
Vous voulez savoir dans quelle direction CGU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CGU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.