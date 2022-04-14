Tokenomics de Cryptoforce (COF)
Informations sur Cryptoforce (COF)
Cryptoforce: Where competition meets earnings in a visually stunning P2E game. game. The COF chip is the currency of this universe, and you will do almost every transaction with it. $COFchips can be earned from mobs and tasks. Dropped items can be exchanged with NPCs in exchange for $COFchips. Write Your Own Story in the COF Universe Our game provides both PVE and PVP modes. Dive into epic dungeons on your own or with your friends, defeat your enemies and gain rare items. Test your skills against other players in rewarding PVP battles, and gain while doing so!
Tokenomics et analyse de prix de Cryptoforce (COF)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cryptoforce (COF), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Cryptoforce (COF) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cryptoforce (COF) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens COF qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens COF pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de COF, explorez le prix en direct du token COF !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.