CryptoHub is a Premium Web3 Launchpad and development studio empowering crypto projects to raise capital and grow through secure, transparent token sales. Beyond their flagship launchpad, CryptoHub offers a comprehensive suite of Web3 Tools where projects can create tokens, set up sales, manage token distribution with lockups and vesting schedules, and leverage an integrated swap across multiple blockchains.
The HUB token is the native utility and revenue-share asset of CryptoHub’s ecosystem. By simply holding HUB, investors earn ownership points, granting them a share of platform revenues and exclusive access to upcoming features. The recent migration of HUB to the Base Network ensures faster, cheaper transactions, further enhancing user experience. CryptoHub Web3 Tools empower both project teams and investors with user-friendly, secure solutions to streamline fundraising and token management in one investor-first platform.
Comprendre la tokenomics de CryptoHub (HUB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HUB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HUB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HUB, explorez le prix en direct du token HUB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.