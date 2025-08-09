Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ETERNAL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ETERNAL.

Le prix de CryptoMines Eternal (ETERNAL) est actuellement de 0.04601922 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ETERNAL en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de CryptoMines Eternal (ETERNAL) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de CryptoMines Eternal en USD était de $ +0.00031602.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CryptoMines Eternal en USD était de $ -0.0040634188.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CryptoMines Eternal en USD était de $ -0.0290964249.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CryptoMines Eternal en USD était de $ -0.12024596127749013.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00031602 +0.69% 30 jours $ -0.0040634188 -8.82% 60 jours $ -0.0290964249 -63.22% 90 jours $ -0.12024596127749013 -72.32%

Analyse de prix de CryptoMines Eternal (ETERNAL)

Découvrez la dernière analyse de prix de CryptoMines Eternal : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.04558954$ 0.04558954 $ 0.04558954 Haut 24 h $ 0.04659415$ 0.04659415 $ 0.04659415 Sommet historique $ 807.58$ 807.58 $ 807.58 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +0.69% Variation du prix (7 j) +3.45%

Informations de marché pour CryptoMines Eternal (ETERNAL)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :