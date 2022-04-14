Tokenomics de CryptoMines Eternal (ETERNAL)
CryptoMines is a SciFi play-to-earn NFT game designed to provide the users with a fun experience by collecting Workers and Spaceships to travel through the universe searching for $ETERNAL, this mineral allows them to live another day and make some profits along the way.
CryptoMines aims to be the greatest SciFi game on the blockchain while letting their users enjoy being a part of a vast universe, the thrill of strategic gameplay, and of course, earn $ETERNAL.
Tokenomics et analyse de prix de CryptoMines Eternal (ETERNAL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de CryptoMines Eternal (ETERNAL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de CryptoMines Eternal (ETERNAL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CryptoMines Eternal (ETERNAL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ETERNAL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ETERNAL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ETERNAL, explorez le prix en direct du token ETERNAL !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.