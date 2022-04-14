Tokenomics de CryptoMines Reborn (CRUX)
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
Tokenomics de CryptoMines Reborn (CRUX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CryptoMines Reborn (CRUX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CRUX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CRUX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
