Prix de Crypton Ai ($CRYPTON)
Le prix de Crypton Ai ($CRYPTON) est actuellement de 0.282592 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de $CRYPTON en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de $CRYPTON en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de $CRYPTON.
Aujourd'hui, la variation du prix de Crypton Ai en USD était de $ +0.085582.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Crypton Ai en USD était de $ +1.3911921643.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Crypton Ai en USD était de $ +0.9508160232.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Crypton Ai en USD était de $ +0.22666458567737088.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.085582
|+43.44%
|30 jours
|$ +1.3911921643
|+492.30%
|60 jours
|$ +0.9508160232
|+336.46%
|90 jours
|$ +0.22666458567737088
|+405.28%
Découvrez la dernière analyse de prix de Crypton Ai : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-1.72%
+43.44%
+351.64%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Purpose: Crypton is the central hub of the TON network, aiming to simplify and enhance the experience of navigating the Telegram Open Network (TON) for its users. Our mission is to provide a seamless platform where TON enthusiasts can effortlessly discover, discuss, and trade TON projects, all in one place and developers can deploy and do initial marketing with our own in-house tools. At Crypton, we are committed to empowering users with the tools they need to navigate the dynamic landscape of cryptocurrency effortlessly. Join us today and experience the future of crypto innovation with Crypton! FUNCTIONS AND UTILITIES: FOR INVESTORS: CONTRACT DEPLOYMENT BOT: Get the earliest updates on fresh Ton pairs introduced through our Crypton Deploys Bot channel. CRYPTONITE SCANNER BOT: Easily identifies potential scams with its user-friendly interface, providing detailed insights into token origins, deployer's history, transaction records, and smart contract details.) SUPERBOT: Specifically designed for Trading, liquidity snipes and placing limit orders, Crypton Super Bot ensures you're always one step ahead with Its lightning-fast transactions. TRENDING BOT: TON Trending, is your gateway to discovering the newest and hottest tokens making waves on the TON network. explore the dynamic world of trends through 15 Pools, where real-time updates refresh every 30 seconds. Wallet tracking: The Crypton Wallet Tracker plays a vital role in conducting a comprehensive analysis of any wallet's activity. FOR DEVS: JETTON DEPLOYMENT BOT: With the Jetton deployment bot, Developers will be able to easily launch jettons, lock/burn liquidity, add buy bot to their groups with simplified process and more. BUY BOT: Track all the buys being made with our easy to setup crypton buy bot. ADS BOT: With our ads bot developers can run ads for their project on our scanner, new deploys channel and all the buy bots in the various telegram groups out there )
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Crypton Ai ($CRYPTON) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $CRYPTON !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 $CRYPTON à VND
₫7,436.40848
|1 $CRYPTON à AUD
A$0.43236576
|1 $CRYPTON à GBP
￡0.20911808
|1 $CRYPTON à EUR
€0.2402032
|1 $CRYPTON à USD
$0.282592
|1 $CRYPTON à MYR
RM1.19819008
|1 $CRYPTON à TRY
₺11.49301664
|1 $CRYPTON à JPY
¥41.541024
|1 $CRYPTON à ARS
ARS$371.82890176
|1 $CRYPTON à RUB
₽22.60453408
|1 $CRYPTON à INR
₹24.78897024
|1 $CRYPTON à IDR
Rp4,557.93484576
|1 $CRYPTON à KRW
₩392.48637696
|1 $CRYPTON à PHP
₱16.037096
|1 $CRYPTON à EGP
￡E.13.71701568
|1 $CRYPTON à BRL
R$1.53447456
|1 $CRYPTON à CAD
C$0.38715104
|1 $CRYPTON à BDT
৳34.3066688
|1 $CRYPTON à NGN
₦432.75856288
|1 $CRYPTON à UAH
₴11.67952736
|1 $CRYPTON à VES
Bs36.171776
|1 $CRYPTON à CLP
$273.549056
|1 $CRYPTON à PKR
Rs80.12048384
|1 $CRYPTON à KZT
₸152.5855504
|1 $CRYPTON à THB
฿9.13337344
|1 $CRYPTON à TWD
NT$8.4495008
|1 $CRYPTON à AED
د.إ1.03711264
|1 $CRYPTON à CHF
Fr0.2260736
|1 $CRYPTON à HKD
HK$2.21552128
|1 $CRYPTON à MAD
.د.م2.55463168
|1 $CRYPTON à MXN
$5.25055936
|1 $CRYPTON à PLN
zł1.02863488
|1 $CRYPTON à RON
лв1.2292752
|1 $CRYPTON à SEK
kr2.70440544
|1 $CRYPTON à BGN
лв0.47192864
|1 $CRYPTON à HUF
Ft95.9541136
|1 $CRYPTON à CZK
Kč5.92878016
|1 $CRYPTON à KWD
د.ك0.08619056
|1 $CRYPTON à ILS
₪0.96929056