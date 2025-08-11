Prix de Crystal (CRYSTAL)
Le prix de Crystal (CRYSTAL) est actuellement de 68.18 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CRYSTAL en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CRYSTAL en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CRYSTAL.
Aujourd'hui, la variation du prix de Crystal en USD était de $ +0.266458.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Crystal en USD était de $ +41.0972404080.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Crystal en USD était de $ +37.6483482900.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Crystal en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.266458
|+0.39%
|30 jours
|$ +41.0972404080
|+60.28%
|60 jours
|$ +37.6483482900
|+55.22%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Crystal : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
+0.39%
+18.79%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard. Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem. We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential. Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.
|1 CRYSTAL à VND
₫1,794,156.7
|1 CRYSTAL à AUD
A$104.3154
|1 CRYSTAL à GBP
￡50.4532
|1 CRYSTAL à EUR
€57.953
|1 CRYSTAL à USD
$68.18
|1 CRYSTAL à MYR
RM288.4014
|1 CRYSTAL à TRY
₺2,775.6078
|1 CRYSTAL à JPY
¥10,022.46
|1 CRYSTAL à ARS
ARS$90,423.725
|1 CRYSTAL à RUB
₽5,445.5366
|1 CRYSTAL à INR
₹5,973.2498
|1 CRYSTAL à IDR
Rp1,117,704.7392
|1 CRYSTAL à KRW
₩94,693.8384
|1 CRYSTAL à PHP
₱3,889.669
|1 CRYSTAL à EGP
￡E.3,301.2756
|1 CRYSTAL à BRL
R$370.2174
|1 CRYSTAL à CAD
C$93.4066
|1 CRYSTAL à BDT
৳8,272.9612
|1 CRYSTAL à NGN
₦104,410.1702
|1 CRYSTAL à UAH
₴2,817.1976
|1 CRYSTAL à VES
Bs8,863.4
|1 CRYSTAL à CLP
$65,998.24
|1 CRYSTAL à PKR
Rs19,324.9392
|1 CRYSTAL à KZT
₸36,794.0188
|1 CRYSTAL à THB
฿2,204.9412
|1 CRYSTAL à TWD
NT$2,039.9456
|1 CRYSTAL à AED
د.إ250.2206
|1 CRYSTAL à CHF
Fr54.544
|1 CRYSTAL à HKD
HK$534.5312
|1 CRYSTAL à MAD
.د.م616.3472
|1 CRYSTAL à MXN
$1,266.1026
|1 CRYSTAL à PLN
zł248.1752
|1 CRYSTAL à RON
лв296.583
|1 CRYSTAL à SEK
kr651.8008
|1 CRYSTAL à BGN
лв113.8606
|1 CRYSTAL à HUF
Ft23,103.4748
|1 CRYSTAL à CZK
Kč1,428.371
|1 CRYSTAL à KWD
د.ك20.7949
|1 CRYSTAL à ILS
₪232.4938